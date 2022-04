Dos magnats russos maten les seves famílies i se suïciden a Lloret i Moscou

Altres notícies que et poden interessar

Doble crim masclista i simultani ai a. Dos magnats russos van assassinar les seves famílies i després van suïcidar-se el passat dimarts en dues ciutats separades perEn el cas de la població catalana, elsinvestiguen la mort de tres persones en una casa del carrer Aiguablava de la urbanització Els Pinars. La inspecció de l'escena del crim va confirmar que un home de 55 anys havia matat la dona de 53 i la filla de 16 i, després, s'havia suïcidat penjant-se d'una barana al jardí de la casa.Elssospiten que l'home ha atacat primer a la filla a la seva habitació i, després, a la mare mentre dormien. Les dues tenien ferides compatibles amb un ganivet i una destral que han localitzat al lloc i que els Mossos creuen que podrien ser les armes del crim. En principi, doncs, s'investiga com unsense més implicacions més enllà del mateix assassinat.Posteriorment, però, mitjans russos han informat que l'home que es va suïcidar és, un magnat rus que va cometre els fets el mateix dia que, assassí i mort a la capital de. En el cas del segon havia estat vicepresident del banc rus Gazprombank. Com en el cas de Lloret, també va matar la seva dona i la seva filla, de només 13 anys.Segons expliquen mitjans locals, el cos de l'home va ser trobat a Moscou amb una pistola a la mà, amb la que hauria comèsl'. La filla gran del matrimoni va trobar els tres cossos després d'anar corrent a casa perquè no aconseguia contactar amb ningú. Sense que de moment se'n tingui més informació, són dos crims molt similars, comesos al mateix dia i realitzats per dos​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor