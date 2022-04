El Sant Jordi 2022, en directe

12:41 Comença a caure la pluja amb força a Barcelona. Se senten els primers trons i cau alguna pedregada

Prou a Barcelona per Sant Jordi Foto: Adrià Costa Rifà

12:05 La capital catalana comença a omplir-se en el retorn del Sant Jordi de la normalitat 🌹📕 El centre de Barcelona ja comença a bullir. Per ara, sense pluja!



— NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2022

11:31 Sergi Belbel, Toni Cruanyes i Empar Moliner es retroben en el tradicional esmorzar de Sant Jordi del Grup 62 dos anys després



Sergi Belbel va ser premi Sant Jordi amb Morir-ne disset (Proa/Òmnium), Toni Cruanyes va guanyar el Josep Pla amb La Vall de la Llum (Destino) i Empar Moliner es va fer amb el Ramon Llull amb Benvolguda (Columna). El Grup 62 ha celebrat el tradicional esmorzar literari de Sant Jordi a la Farga de Diagonal després d'un 2021 marcat per la pandèmia i un 2020 en què la trobada no es va produir per la Covid-19. La trobada més matinera de la jornada ha comptat amb la presència dels tres autors premiats del Grup.

Sergi Belbel, Toni Cruanyes i Empar Moliner, els autors premiats del Grup 62 Foto: ACN

10:52 Llibreters i floristes es preparen per a una diada passada per aigua, almenys en les primeres hores



El centre de Barcelona comença a tenir vida. Llibreters i floristes posen a punt les seves parades per al dia de Sant Jordi després de dos anys de pandèmia. La pluja, però, amenaça i ningú s'ha oblidat els plàstics protectors.

— NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2022

09:27 El Gremi de Llibreters confia que aquest serà un "molt bon Sant Jordi" i que es recuperaran l'ambient i vendes del 2019



El Gremi de Llibreters confia que aquest serà un "molt bon Sant Jordi" i que es recuperaran l'ambient i vendes del 2019. De fet, després de dos anys, la Diada torna a celebrar-se com es feia abans de la pandèmia. Sense restriccions, perímetres ni límits d'aforament. La presidenta del gremi, Carme Ferrer, diu que l'afluència de lectors a les llibreries durant tota la setmana -i especialment ahir- ja és un bon preludi del què serà aquest Sant Jordi. "No sé si podem dir que serà històric, però sí veiem que hi ha ganes de festa literària", subratlla Ferrer. Això sí, aquest 23 d'abril també serà un dia en què es mirarà molt el cel. La presidenta del Gremi confia, però, que tot i que s'anuncien ruixats, la pluja no farà excessivament la guitza.