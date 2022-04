Pablo Iglesias passa comptes

🌹📚 Arrenca el nostre #SantJordi2022 amb el #FòrumAltaïr ple amb motiu de la presentació de 'Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes’ (@NavonaEditorial) amb @PabloIglesias i @jordibaste! pic.twitter.com/dtYY1Mswq4 — Altaïr (@altairviatges) April 22, 2022

Les veritats a la cara, inclosa l’esquerra espanyola

A la llibreria Altaïr de Barcelona no hi cabia ni una agulla aquest divendres a la tarda en la presentació del llibre de Pablo Iglesias,, editat per Navona. Acompanyat per, amb qui comparteix micròfons cada dilluns a les tertúlies d’El Món a RAC1, Iglesias s’ha assegut en un divan des d’on ha pogut reflexionar, en veu alta, la majoria de les coses de les quals no podia obrir la boca quan formava part del govern espanyol. En una bateria de sinceritat, bromes i complicitat -inclosa amb el públic, que a estones recordava un dels mítings de Podem-,a l'hora d'abordar totes les crítiques, els pensaments i les vivències -diverses d'emotives- que exposa en el llibre. Ara, l'exvicepresident primer diu la seva des de diverses columnes a mitjans de comunicació, en tertúlies a ràdios i televisions, a més de presentar i produir el seu propi podcast:Sense poder-se’n estar, l'exlíder de Podem l ha carregat contra la ministra de Defensa,, per les seves acusacions contra el partit que va fundar a l’hora de valorar l’enviament d’armes a la guerra d’Ucraïna. "Com que estic a Catalunya, jo li vull dir a la ministra:Si no ho estan fent vostès, expliqui-ho i depuri els aparells de l’Estat que en són responsables. Si no es veu capaç, marxi a casa o al PP, que la rebran amb els braços oberts". Relaxat i sense cotilles,Encara que la conversa hagi començat abordant les interioritats de la creació del llibre, Iglesias no ha trigat a treure els seus dots comunicatius. L’orador, el professor universitari, ha repartit a tort i a dret. El seu principal objectiu són poders mediàtics que controlen els mitjans de comunicació i que són responsables de. Se'l nota ballant entre l’emotivitat i la frustració continguda per haver estat "víctima de situacions molt complicades". És en aquestes situacions, assegurava, on s’ha instaurat "la impunitat". Un home amb un fill en braços cridant-li "fill de puta" quan era amb els seus fills; una manifestació del sindicat ultra Jusapol a la porta de casa seva o "[el periodista de la COPE] Carlos Herrera convocant una romeria" davant del seu domicili.la traça amb aquests exemples. Un dels episodis que més el va marcar emocionalment va ser el del periodista d'Okdiario que va entrar a casa seva i va assetjar els seus fills. Iglesias denuncia el judici que va patir i que va dictar sentència en contra seva. Un altre cop, denuncia, la impunitat.No s’ha tallat en cap moment a l’hora de fer la llista de les principals personalitats mediàtiques que l’han atacat de manera personal. Els principals assenyalats sóni, donada l’actualitat –per la situació dels àudios filtrats sobre Gerard Piqué i Luis Rubiales-, també Florentino Pérez. Els periodistes–"el que escriu aquell tabloide"- isón dos dels protagonistes de les vivències més fosques que “va haver de suportar a nivell personal". El llibre, reivindica, és la viva imatge de la nova situació "de llibertat" que viu ara. "Ara puc defensar la meva gent com abans no podia fer-ho”, diu. També ha insistit que tot el que ha viscut, que plasma en el llibre, "si ho hagués viscut un ministre del PP, rodarien caps".L’actualitat de l’esquerra espanyola i de la situació de Podem no han escapat de les valoracions d’Iglesias. L’anterior líder de la formació ha reconegut que el problema que van tenir ells va ser “barallar-se entre si”. Ara, però, reivindica que els líders són molt més madurs per entendre que cal una cohesió, una unitat, per afrontar les dures situacions que viu el país. Ha aplaudit la figura dei com encapçala avui la formació. L’anterior líder de Podem ha volgut posar èmfasi en el context de "dretització mundial" que es viu avui dia a tot el planeta. ", que respon a les pulsions europees com les de Polònia i Hongria (o Donald Trump); i la del bloc de l’esquerra, que intenta liderar el govern de coalició".Sobre la creació del govern PSOE-Podem que lidera Pedro Sánchez, Iglesias ha recordat quei ha volgut deixar clar que no li van perdonar posar "en la mateixa direcció que l'Estat" als independentistes bascs o els catalans. Una de les anècdotes de la presentació ha estat com Iglesias ha explicat que en el tren que ha agafat des de Madrid per arribar avui a BarcelonaTots dos han abordat els casos d’espionatge del Catalangate. "És un escàndol amb majúscules", ha conclòs Iglesias. L'exvicepresident i exlíder de Podem té ara les mans lliures per passar al contraatac.

