Apple pagarà 1.000 euros a un comprador per no incloure carregador a l'Iphone

haurà de pagar 5.000 reals () a un client brasiler, per no incloure carregador en la compra d'un dels seus smartphones. Així ho ha dictaminat un jutge de(capital de l'estat de Goiás) aquest divendres. No és la primera vegada que el país llatinoamericà sanciona la companyia nord-americana per aquesta política, l'any passat, ja va haver de pagarEl jutge ha sentenciat que per fer servir el telèfon satisfactòriament, el client necessita comprar un altre producte: el carregador. Per això, argumenta la seva sanció per considerar que no incloure'l és "una".A Espanya,ja va denunciar aquesta pràctica alel 2020. Ells, a més a més del que considera el jutge brasiler, també opinen que per vendre els dos productes per separat, haurien de rebaixar el preu. Com que Apple no ho fa, això també suposa un "i un gran benefici per l'empresa". Segons un informe d'Hyperbeast citat per FACUA, la multinacional americana s'hauria embutxacat fins ades que va decidir no incloure ni carregadors ni auriculars en les compres d'iphone.Apple argumenta el canvi de parer per dos motius: 1) els paquets de compra sí que inclouen cables USB-C, compatibles amb carregadors d'altres marques i 2) no incloure carregador "protegeix el medi ambient", quelcom que el jutge brasiler, i FACUA, neguen, al·legant que no per això n'han deixat de produir.

