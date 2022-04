El sorprenent contracte que Jennifer López farà signar al seu futur marit

es casen. Però amb una: la cantant i actriu de Nova York ha fet signar al seu futur marit un acord prematrimonial amb un seguit de condicions. Una d'elles, ha sorprès molts: mantenir, com a mínim,La parella, batejada a les xarxes i a la premsa del cor com a, ja eren parella fa quasi dues dècades, entre el 2002 i començaments del 2004. Aleshores, també estaven a punt de passar per l'altar, però la relació es va trencar per una suposadade l'actor. En aquell moment, López ja va exigir a Affleck que signés un contracte abans de les núpcies. Contracte que, com ara, també incloïa aquesta clàusula.Diverses parelles després, entre les quals per la part de Jennifer López destaca-exmarit amb què va tenir 2 fills- ho tornen a intentar i ara sí que sí, sembla que passaran per l'altar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor