Un Sant Jordi passat per aigua: quan i on plourà per la diada?

Diada de Sant Jordi amb pluja.

Fins a mig matí, extensa. A partir de llavors s'esperen xàfecs de distribució irregular.

No hem fet avís de precipitació, si bé puntualment els xàfecs seran moderats (podran acumular entre 10 i 15 mm en 30 minuts) i amb tempesta i calamarsa o pedra. pic.twitter.com/Fo4CRFT8SP — Meteocat (@meteocat) April 22, 2022

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Tot fa indicar que elsense mascaretes serà unapassada per aigua. Les pluges es poden estendre a gairebé tot el país i durant tot el dia, malgrat que es preveu que s'intensifiquin especialment de cara a la tarda. Si les previsions es compleixen, doncs, les roses i els llibres s'hauran de comprar i regalar amb el paraigües a la mà. Però,Doncs, segons la predicció del, durant el matí s'esperen ruixats a les comarques del Pirineu i de la demarcació de, i que es traslladaran també cap ali lade cara al migdia, també al Barcelonès i al Vallès i en algunes comarques de. El sol apareixerà tímidament durant un dia que es preveu majoritàriament ennuvolat encara que la pluja no fes acte de presència.Pel que fa a la tarda, es mantenen els territoris de més afectació. Les pluges se centraran especialment al, a la Catalunya Central i tant al prelitoral com al litoral central. A, però, segons el, no hi haurà pluja a la tarda, mentre que apunta a possibles tempestes, pedregades i calamarsades al Prepirineu. Labaixarà dels 1.800 als 1.500 metres a partir del migdia.Els aiguats, a més, aniran acompanyats d'un vent que ha fet activa l'avís per estat moderat a les comarques del, el, el, lai el. Pel que fa a les temperatures, al litoral se situaran entre els 20 °C de màxim i 10 °C de mínima, xifres que variaran només lleugerament a la Catalunya Central i seran més baixes al Prepirineu i al Pirineu, amb valors que fregaran els zero graus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor