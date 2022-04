L'objectiu rus de la segona fase de la guerra: ocupar el Donbass i el sud d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Una la guerra d'ha confirmat l'de l'"operació especial" del Kremlin: ocupar la totalitat de la regió deli elper arribar fins a. Ho ha explicat el subcomandant del Districte Militar Central de Rússia, Rustam Minnekayev, a l'agència de notícies russa TASS.Segons les autoritats ucraïneses, Putin vol ser a l'estat prorús de la, limitrof amb Kíiv, per llençar, des d'allà nous atacs. De fet, els de Zelenski van advertir a principis d'abril que les tropes russes estaven fent servir un aeròdrom moldau per fer-hi arribar avions i enviar tropes cap a Ucraïna, quelcom que les autoritats del país han negat.Segons Minnekayev, la intenció d'arribar a Transnístria respón al fet que, segons ell, hi ha evidències que la població russa està "", però no ha aportat cap mena de prova. L'agència russa també explica que un altre objectiu deés fer un corredor entre, la península que es van annexionar el 2014, i el Donbass (a l'est d'Ucraïna).Aquest dijous, Zelenski ha confirmat que Rússia s'ha apoderat de Mariúpol , al sud del país. Per ara, en aquesta zona encara hi ha dues ciutats que segueixen sota control ucraïnès:Les informacions que revela Minnekayev podrien demostrar l'opinió difosa per algunsla darrera setmana, que apunten al fet que el Kremlin no es planteja reduir l'ofensiva i, per això, la guerra serà llarga i cruenta.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor