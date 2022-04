Llibertat amb càrrecs pel sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany

El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha deixat en llibertat amb càrrecs l'investigat perel desembre del 2001, després de declarar aquest divendres . Li ha imposat les següentsal jutjat.En l'auto, el jutge ha destacatentre els, que les darreres proves cal·ligràfiques de la Policia Nacional han atribuït l'autoria d'un d'ells a Jiménez, i el. Ha subratllat la relació amb la jove i que, fins i tot, en la seva declaració d'aquest divendres ha reconeguti quei des d'aleshores, "es va produir un allunyament".Així mateix, ha indicat "una vinculació addicional" que és la, a la qual pertanyien tant víctima com acusat i que un dels escrits que va rebre l'Helena hi feia menció. A més, el lloc on va trobar el seu cos era, parella de Santi Laiglesia i l'única acusada que es va suicidar a la presó. Precisament, ha recalcat queho era de la de Laiglesia, i ambdós eren amics de Jiménez i membres de la UES.D'aquesta manera, l'instructorles peticions que ha fet la família Jubany i totes les de Fiscalia, ja que ha descartat la prohibició de comunicació amb d'altres persones que hagin declarat en la causa o les futures que ho fessin. El que queda per decidir és si el magistrat aprova, que s'espera arribi a finals de la setmana vinent.

