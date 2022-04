Expulsen Catalunya d'un torneig benèfic de futbol als Estats Units

Expulsió inesperada ded'un torneig benèfic de futbol als. La història l'ha explicada al Tot Costa el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga, i té com un dels protagonistes la delegació de la, la capital del país.Tot plegat ve per la competició solidària, una competició solidària que organitza la US Soccer Foundation, una entitat que treballa per fer arribar el futbol als nens i que impulsa projectes en les zones més pobres. L'esdeveniment principal és un partit entre congressistes, però un altre dels actes és un torneig entreen territori estatunidenc.Catalunya constava entre la llista de països participants, publicada el passat 11 d'abril, però finalment i de forma inesperada ha estat expulsada. Segons ha comunicat l'entitat organitzadora a la delegació dela la capital del país, Catalunya no podrà participar després de les "" d'altres territoris convidats davant la inclusió d'estats no reconeguts com a independents.Curiosament, Espanya es troba entre els països convidats, malgrat que l'ambaixada de l'Estat no s'ha volgut pronunciar sobre si ha influït en l'expulsió catalana. Per part de latambé han assegurat a la delegació catalana que se senten "avergonyits" per haver d'expulsar-los, i els han ofert un espai VIP per veure el torneig, cosa que Catalunya ha decidit declinar.

