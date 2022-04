L'investigat per l'assassinat d'Helena Jubany es desvincula dels anònims

Sense coartada

Presó o prohibició per sortir de l'Estat

L'investigat per l'assassinat d'el desembre de 2001,, ha negat davant el jutge la seva implicació. Jiménez s'ha limitat a respondre les preguntes del seu advocat i s'ha desvinculat dels anònims que va rebre la víctima setmanes abans del crim. Això malgrat lrealitzat pel Cos Nacional de Policia (CNP) l'apunta directament a ell. "Podrien haver altres explicacions alternatives, però com no dona cap explicació es fa difícil descartar que la seva implicació sigui màxima", apunta l'advocat de la família Jubany,Laha demanat noves diligències perquè es practiquin per tal d'esbrinar l'autor o autors de la mort de la bibliotecària, trobada morta el desembre de 2001. Es tracta d'unade la jove, que encara es troba sota custòdia judicial. Així ho ha explicat Salellas a la sortida dels jutjats de Sabadell, on ha declarat elque s'ha adherit a la causa, Xavi Jiménez -era membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES)-. Ha justificat la petició davanten aquestes dues dècades i que elper fer una nova analítica que".Unes demandes que espera rebre resposta. En cas que el jutge accedís, ha indicat el lletrat, i es trobés una mostra quesuposariai "ens situa, probablement, en un context de". "Podria, ha resumit. Així, es requeririen mostres voluntàries de Jiménez o que se l'obligués a aportar-ne. Salellas ha explicat queni a les deli que "s'ha limitat a replicar un petit guió" que li havia preparat la seva defensa. A més,i ha reivindicat el, a la vegada que ha exposatque s'ha fet i "la".L'advocat ha assenyalat queper corroborar la coartada que ha exposat, que va anar a dormir a casa els seus pares el 30 de novembre -la nit que va desaparèixer l'Helena-,. Es tracta del seu pare i té una edat avançada i que, tal com ha dit,. Aquell dia, tal com ha recordat Salellas, havia treballat fins a les tres del migdia i que, després de dinar, va anar a la Universitat Autònoma (UAB). Més tard, va quedar amb un company de la UES per fer unes cerveses fins aproximadament la mitjanit. La família ha sol·licitat , com a mesura cautelar, la"per una", ja que hi ha "risc de fugida" i que, en cas que no sigui així, lani amb anteriors persones que hagin declarat ni futures. També el ministeri públic s'ha sumat als tres primers requeriments, encara que depenent d'aquestes diligències podria valorar la privació de llibertat. Laa la causa va arribar un dia abans queper a totes les persones que mai havien estat investigades -el passat 2 de desembre va fer 20 anys del delicte-. L'instructor va acceptar els nous elements després que la policia sostingués que és autor d'alguns dels anònims que va rebre abans de morir.Aquesta cita als jutjats és la, després que compareguessin davant el magistrat familiars de Montsa Careta -una de les acusades que es va suïcidar a la presó el 2002 i tenia una relació sentimental amb Santi Laiglesia-, així com veïns i l'administrador de la finca on van trobar el cos d'Helena jubany , entre d'altres. Unes visites després que, el passat mes de maig, s'ordenessin noves investigacions i es reobrís el cas, ja que l'Audiència de Barcelona s'havia arxivat al març de 2021

