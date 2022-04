Treballadors del Parlament protesten contra Borràs i li retornen la rosa i el llibre de Sant Jordi

Diverses de les zones retornades a Borràs Foto: ACN

Desenes de treballadors i treballadores delhan retornat la rosa i el llibre a la presidenta de la cambra,, que els ha fet arribar per Sant Jordi. El motiu és "protestar" pel tracte que asseguren que han rebut de part de Borràs els darrers mesos, tal com han explicat a l'ACN alguns dels implicats en l'acció.Fonts parlamentàries asseguren que es tracta de desenes de treballadors de diversos departaments i estaments del Parlament. Borràs els ha fet arribar una rosa a cadascun, a més del llibre poemari, de Gabriel Ferrater (Peu de Mosca, 2022). L'equip de la presidenta de la cambra ha assegurat a l'ACN que no té constància de cap queixa formal, tot i confirmar que "han vist les flors retornades".

