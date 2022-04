Els esportistes d’hivern es mobilitzen pel sí als Jocs

El sí als Jocs d'Hivern del 2030 es mobilitza. I ho fa de la mà dels esportistes. El president de la Federació Catalana d’Esports d'Hivern,, ha presentat aquest divendres el manifest a favor de la celebració dels jocs als Pirineus. Amb el lema "Els esportistes diem sí", han demanat l’adhesió i el vot favorable al referèndum ciutadà a les comarques afectades que tindrà lloc el 24 de juliol En el text que han reivindicat al costat d’esportistes d’esquí comhan fet èmfasi en elsque, a parer seu, podrien comportar la celebració de la competició olímpica. Entre els possibles beneficis s’han referit a l’augment de participants dels esports d’hivern i de muntanya, a més de la promoció dels Pirineus com a "destinació turística desestacionalitzada" amb el consegüent creixement que implicaria per diversos sectors econòmics.L'acte ha comptat amb la participació del meteoròleg, qui ha posat l’accent sobre la disponibilitat dels recursos naturals per organitzar les competicions. "Estem en un context d’emergència climàtica", ha recordat. "El 2030 és molt a prop i encara hi haurà neu al Pirineu", ha afegit.Al final de l’esdeveniment, el president de la Federació ha mostratassolit entre el. "El Govern s’ha deixat assessorar per tècnics i per això l’acord és bo per a nosaltres", ha afirmat. Fa setmanes que la fins aleshores presidenta de la Federació, Mònica Bosch, es va incorporar a l'executiu català per preparar el projecte de la candidatura. L’acord amb l'Aragó contempla que les proves d’esquí, snowboard, freestyle i esquí de muntanya es desenvoluparan al Pirineu català.Els territoris que formaran part de la consulta del pròxim 24 de juliol finalment seran, per una banda, l’Alt Pirineu i l’Aran i, per l’altra, el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Els majors de 16 anys que puguin acreditar un any de residència a les comarques afectades podran participar-hi.

