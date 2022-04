Díaz, sobre el cas d'espionatge: «No s'ha de tenir cap por de donar tot tipus d'explicacions»

L'endemà que el president de la Generalitat,, hagi amenaçat amb no contribuir més a l'estabilitat del govern espanyol si aquest no dona explicacions urgents i exhaustives sobre el cas d'espionatge massiu a independentistes,continua sense dir, per ara, res sobre la polèmica. Sí que ho ha fet, però, la vicepresidenta i líder in pectore de l'espai d'Unides Podem,, que des de Catalunya ha defensat que, davant d'aquest cas d'"", des del govern espanyol "no s'ha de tenir". Segons ella, la taula de diàleg té en aquests moments "més sentit que mai".Fins ara, havien estat altres dirigents de Podem, com, els que havien portat la veu cantant a l'hora de reclamar que "rodin caps" per l'escàndol. Díaz ha assegurat que l'executiu espanyol estàsobre una qüestió que admet que no és menor perquè afecta més de seixanta persones, entre elles quatre presidents de la Generalitat. "Però amb una sola persona ja seria molt greu", ha afegit. Per ara, s'ha referit a les explicacions que donarà la ministra de Defensa,, al Congrés, però els socis d'investidura han demanat que també compareguin el mateix Sánchez, el ministrei els comandaments de la Guàrdia Civil, del CNI i de Seguretat Nacional.Més enllà de les compareixences, Podem ha anat de la mà dels independentistes a l'hora de reclamar una comissió d'investigació al Congrés. Per ara, els socialistes no han deixat clar si hi donaran suport. El president de la Generalitat ha exigit unai ha deixat clar que el silenci o una resposta que no serveixi per esclarir el cas suposarà un punt d'inflexió en el rol que fins ara ha tingut ERC amb el govern de coalició. Conscient que la majoria de la investidura està en risc i davant del temor que el PSOE tingui temptacions de buscar enteses amb el PP d', Díaz ha reivindicat la via del diàleg per reconduir la situació."En moments complexos, el diàleg ha de ser més fort que mai. Són uns fets greus, així que diàleg, diàleg, diàleg", ha subratllat Díaz, que ha fet una visita a la fàbrica Alstom i que viurà la jornada de Sant Jordi a Catalunya. La líder dels comuns al Parlament,, ha argumentat que s'ha de tenir present que el cas d'espionatge "no és un conflicte entre el govern català i el govern central, sinó entre l'estat profund i l'estat de dret". De fet, els comuns, que han signat amb els grups independentistes una declaració de condemna de l'escàndol al Parlament de la qual se n'ha quedat fora el PSC, consideren que l'espionatge el promouen els queFins ara, Podem i els comuns han tancat files tant en la contundència a l'hora de condemnar els fets com en les iniciatives empreses per l'independentisme per reclamar explicacions al govern espanyol. "El govern central és el", ha afirmat Albiach, que ha afegit que faran costat a "qualsevol iniciativa política per conèixer la veritat".

