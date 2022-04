Un Sant Jordi en peu de pau amb un ull posat a Ucraïna

Les "roses diferents" d'Oksana Gollyak

El Sant Jordi més internacional

El primerdesprés de dos anys en què la festa del llibre i la rosa ha estat trasbalsada per laha acabat coincidint amb una gravíssima crisi internacional. Laestà ensangonant un dels països més extensos d'Europa, que assisteix atònita a una invasió presentada de manera descarnada pel Kremlin, que ja ha fet saber que pretén fer-se amb tot el Donbass iel sud d'Ucraïna. Catalunya celebrarà una Diada que sempre ha volgut transmetre els valors més oposats a la guerra, com l'intercanvi, l'amor, la pau i l'amistat. Ho farà també just la vigília en què un país veí, França, és a poques hores de dirimir una elecció presidencial en què l'extrema dreta ha arribat finalista. Són els artistes els qui millor saben expressar els sentiments col·lectius. Ho ha fet l'escultoraquest divendres en l'acte de concessió dels Premis Sant Jordi de l'. Plensa, homenatjat per l'IEC, va fer una defensa encesa dels valors de la pau i l'intercanvi , enarborant la bellesa i l'art com a consols imprescindibles per tots aquells que, a Ucraïna, estan patint mort i destrucció. Plensa va convidar a"com a lloc de trobada i d'intercanvi", on l'artista sol fer les seves creacions, i va parlar de la força de l'art per "abraçar i estimar" les víctimes de la guerra.Els qui viuen el Sant Jordi d'una manera especial són els ucraïnesos que viuen a Catalunya. Potser també senten les contradiccions d'un símbol com Sant Jordi, patró de del país... i de Rússia. La cinta de Sant Jordi, taronja i negra, molt lligada a la tradició militar russa, ha esdevingut símbol de la causa del Kremlin. Però Sant Jordi és també patró de ciutats ucraïneses., una filòloga de la Universitat de Kíiv que porta vint anys a Catalunya i exerceix de traductora, explica aque la festa li agrada molt però que aquest any el viurà d'una manera molt diferent:. Ho diu en referència a uns amics ucraïnesos que vendran roses amb els colors blau, blanc i groc de la bandera del seu país. "El que obtinguin ho destinaran a ajudar la gent ucraïnersa", ressalta.Gollyak està abocada aquests dies a unes traduccions molt diferents a les que sol fer, ajudant moltsd'Ucraïna en la tramitació de documentació per regularitzar la seva situació. Malgrat tot, no oblida els llibres i assegura que li agradaria que el Sant Jordi d'aquest any servís perquè els lectors catalans coneguessin millor els autors de la. Un d'ells,, té obra traduïda al castellà. I en català, suggereix dues obres de, Dues rulots i La petita història dels tractors en ucraïnès. De fet, Lewycka és una autora marcada per la història: va néixer en un camp de refugiats a Alemanya en acabar la Segona Guerra Mundial.L'historiadorés un altre ucraïnès enamorat dels llibres. Va arribar a Catalunya el 1999, quan el seu país travessava una forta crisi, una més. L'antic mestre d'història ha hagut de treballar en sectors professionals molt diferents. Kuziv, com tots els seus compatriotes, viu amb angoixa la guerra i creu que una de les raons és la manca de lectures i d'educació que suposa tot conflicte armat. "Si el mateixhagués llegit més i conegués millor la història de la que parla, no estaríem en aquesta situació", assenyala."Soc un lector compulsiu, però ara mateix no estic per llibres", explica l'economistaen un català perfecte. És consultor i professor associat a la UPF. Va viure molts anys a Barcelona però l'any passat va tornar al seu país, instal·lant-se al centre de Kíiv. "El mes de gener vaig tornar per fer uns cursos a la. Potser això m'ha salvat la vida", admet. Sempre està envoltat de llibres i viatja amb ells, però ara reconeix que no té ànims per llegir. Davant la situació dels eu país, ha engegat el web www.war-stop.com , per facilitar l'enviament de productes a Ucraïna a través d'Amazon."Sant Jordi és bandera de reivindicació, de pau i germanor. És una de les millors cartes de valor al món", assegura, secretària general de. El Dia del Llibre ha aconseguit els darrers anys -amb el parèntesi de la pandèmia- una important projecció exterior i aquest any, es recupera l'acció duta a terme pel Diplocat des del 2015 i que en aquest 2022 ja es tradueix en 331 actes aForaster explica la feina feta per Diplocat en la internacionalització de Sant Jordi: "Vam engegar una pàgina web, www.booksandroses.cat , que permet saber totes les activitats que es fan entorn la diada. I tenim un programa adreçat ai que aquest any durà a Catalunya professionals de mitjans d'Alemanya, Croàcia, Eslovènia, el Marroc, Noruega, Polònia i Tunísia". Es pretén, remarca, internacionalitzar una festa que ési que aplega "els millors acompanyants de la pau", com són la cultura, la lectura i l'amor.Va ser l'escriptorqui va emmarcar el missatge que envia aquest Sant Jordi enmig de "l'esgarrifosa guerra en el nostre continent". En l'de l'inici de la Diada del Llibre al Palau de la Generalitat, es va referir a la guerra que ell va viure entre 1936 i 1939 i va recordar: "He estat bombardejat. He passat gana i he viscut la Segona Guerra Mundial creuant els dits perquè Espanya fos neutral, ja que estava en edat militar". Vallverdú, en presència del, que l'escoltava atentament, es va preguntar "de què serveix conèixer el genoma humà, tota la floració de la primavera, si ens arriba el fum podent dels combats i la pols de l'enderroc". L'escriptor -que va fer una defensa ferma de la llengua- va demanar que els camps i les ciutats parlessin de pau "com ho fan els llibres, com ho fan les roses".

