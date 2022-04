Sant Jordi torna a ser Sant Jordi

Els autors es retroben amb els lectors

És una de les tradicions més preuades per als catalans i enguany, tres anys després de l'última edició clàssica, torna a treure el cap. Torna elde sempre, el dels llibres i les roses físics, el dels somriures i el dels carrers plens de gom a gom.Laha marcat les dues darreres diades. L'abril della ciutadania estava tancada a casa, confinada per un virus que espantava i amb unes dades sanitàries mai vistes. El 23 de juliol es va intentar celebrar unaper recuperar el Sant Jordi que la pandèmia havia tombat, però la societat no va respondre com en una diada habitual. La delvolia ser especial, però laa les nostres vides, ja que, de fet, va produir-se en plena quarta onada. Parades descentralitzades, actes molt espaiats, distància i mascaretes.Des de concerts multitudinaris fins a jornades castelleres infinites, passant per actuacions de cultura popular i homenatges a autors locals.I, a, una, propostes i signatures de llibres coronen el Sant Jordi de la recuperació post-pandèmia.La-última mesura que persisteix més de dos anys després- ési només els ruixats previstos poden trencar la il·lusió que tothom té dipositada en aquesta diada. De fet, aquestja s'han pogut veure les primeresque llibreters i floristes han plantat a les portes dels seus establiments. Els comerciants han volgut aprofitar i treure el màxim rendiment a les hores prèvies a una diada que, a més, coincideix en dissabte. Tot i que elha augmentat notablement per als comerciants, a causa del, els floristes n'assumeixen la diferència perquè no impacti en el ciutadà., el Sant Jordi se celebrarà en unaque aglutinarà professionals del llibre i les flors i també associacions i entitats. S'ubicarà a l'eix Diagonal-Gran Via i entre els carrers Pau Claris i Balmes, 140.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la cultura en un Sant Jordi que vol ser "obert". L'estarà destinat exclusivament alsprofessionals, mentre que las'ocuparà per lesEl Sant Jordi d'enguany també recupera les. Des de fa uns dies els escriptors ja signen exemplars arreu del territori i aquest dissabte la festa es farà gran a la capital catalana. Centenars d'escriptors i escriptores aterren a Barcelona per trobar-se amb els seus fans i compartir moments entre ells. Les editorials, en col·laboració amb l'organització de la superilla, ha organitzat una distribució per diverses zones, parades i establiments on els autors signaran llibres.De fet,que lesper aquesta diada siguina lesde la. Elde llibres que s'han organitzat a la capital catalana ho confirmen: en seran. "Hi ha moltes ganes de fer i recuperar Sant Jordi, estem segurs que es traduirà en molta participació i vendes arreu de Catalunya", assegurava dies enrere la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer.

