Laporta ja parla del pròxim fitxatge estrella del Barça: «Aquest té més possibilitats»

Serà un estiu llarg, a Can Barça. La junta directiva dehaurà d'afrontar una complicada renovació de la plantilla amb la caixa buida. Això provocarà que s'hagin de buscar noms alternatius als grans animadors del mercat -com ara- però que igualment apugin el nivell competitiu del conjunt dirigit perAmb aquests requisits, i amb l'objectiu de reforçar la davantera amb un gran golejador, hi ha un nom que s'adapta al perfil demandat:. El jugador del, de 33 anys, acumula centenars de gols en l'última dècada, en la qual no s'ha mogut d'Alemanya -primer, amb el Borussia de Dortmund-.El polonès és un dels davanters més contrastats dels últims temps i,amb els bavaresos, fet que el podria portar al Camp Nou per un preu assequible. I sembla que els rumors podrien arribar convertir-se en una realitat.En el partit d'aquest dijous al camp de la Reial Societat, un aficionat es va acostar al president del Barça i li va preguntar pel fitxatge de Lewandowski: "", va respondre Laporta. Amb només una frase, doncs, tancava definitivament la porta a Haaland i deixava clar que el davanter del Bayern és una opció real.

