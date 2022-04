Teresa Jordà: «Catalunya ha perdut una mitjana d'un 25% de biodiversitat»

Un ramat de xais ha passat per Can Trona just quan ha acabat la presentació. Foto: Xavier Borràs.

La, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya,–acompanyada de la secretaria d’Acció Climàtica,, i del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,, a més del batlle de la, Lluís Amat–, ha presentat aquest matí des de Can Trona(ANC), que podria ser una realitat ben aviat.Precisament, un dels primers anuncis que ha fet té a veure amb Can Trona, el–just en el Dia Internacional de la Mare Terra–, ja que en paraules seves "aquestes instal·lacionsde la Natura del nostre país un cop finalitzi tot el procés de la seva creació". De fet, tal com ha aclarit la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas,pel cap baix "amb".La creació de l’Agència de la Naturatant en l’àmbit continental com en el marí. Es tracta de, "d'una modernització" –segons Barnadas–, que abastarà competències de diversos organismes del Govern per a compartir responsabilitats i decisions de maneraamb una agència amb, àgil en les decisions, per accelerar la, que és urgent perquè "", tal com ha assenyalat la consellera Jordà.Elper a la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya ha d'afrontar, de primer, el repte de l'de la qual en resultarà la creació de l'ens. Així, segons Anna Barnadas ja s'han fet reunions amb més d'una trentena d'entitats i associacions de la societat civil per a començar a posar fil a l'agulla amb elcreat des de les diverses administracions del Govern.En aquest sentit, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,, ha destacat queacompanyat de consells assessors dels àmbits jurídic i científic, posant èmfasi en les competències i la interconnectivitat territorial d'acord amb els(Pla d'espais d'interès natural) i la, que abasta un 35% del territori.Just quan acabava la presentació del full de ruta unha passat per la carretera de la Parcel·lària, per davant de Can Trona, un dels darrers que encara pastura per la Vall d'en Bas, la població de la qual no viu amb gaire bon ànimamb el projecte deprevist des de la conselleria de Territori.L’objectiu de l'Agència de la Natura de Catalunya és, aixecar més recursos i garantir la pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans. Disposarà d’autonomia financera i recursos propis, entre els quals el Fons del Patrimoni Natural, que es dotarà amb el 50% de l’import que es recapti de l’impost sobre les emissions de CO2.A través de l’Agència es vol donar, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya.El Parlament de Catalunyaper aglutinar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.La creació de l’Agència de la Natura, descentralitzada, àgil i amb autonomia d’acció per desplegar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades de la conservació de la biodiversitat, com passa en altres àmbits com l’aigua i els residus.La creació de l’Agència r, des principis dels anys noranta, d’entitats, administracions i organismes, l’àmbit acadèmic i persones expertes vinculats a la conservació del medi natural a Catalunya.La iniciativa també forma part del, per assolir una major eficiència, transparència i corresponsabilitat amb el territori en les polítiques de conservació de la natura. A més, està recollida a l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, aprovada pel Govern el juny de 2018.S’ocuparà de les, tant dels hàbitats com de les espècies, tant terrestres com marines; del patrimoni geològic; del sistema d’espais naturals protegits; dels centres de recuperació de fauna salvatge i la lluita contra les espècies invasores; i de gde la infraestructura verda entre d’altres. I tot això amb el màxim nivell de participació, cogestió i governança amb el conjunt d’ens i entitats del país, dels sectors econòmics i dels actors del territori.S’ocuparà deamb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació. L’objectiu és que les polítiques de natura generin valor afegit en el territori i esdevinguin un motor econòmic i de fixació de capital humà per al món rural.Pel que fa a lade la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència incorporarà unaamb els departaments implicats, com ara Presidència, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Empresa i Coneixement.La nova Agència preveu un. Deu dels seus representants corresponen a la Generalitat i han de garantir la representació dels departaments competents amb matèria de medi ambient, agricultura, ramaderia, política forestal, caça i pesca, desenvolupament i vigilància rural i d’altres.De la resta, un terç serà per al; un terç per ali la; i un terç per ali la

