La maledicció d'«Hospital Central»: totes les desgràcies que han patit els seus actors

és una de les sèries més conegudes de la història de la televisió espanyola. Amb 20 temporades en el seu repertori, va enregistrar rècords d'audiència i un seguiment massiu a principis del segle XXI, a més de convertir-se en una pedrera d'actors i actrius per al panorama televisiu estatal. Els cameos també van ser una part molt important de les temporades més posteriors de la sèrie, amb l'aparició d'estrelles mediàtiques. Des deEl més conegut, però, era el, interpretat per, que va morir sobtadament l'any passat, víctima d'un ictus. Tenia només 64 anys. Aquesta mort prematura no ha estat l'única del repartiment de la sèrie. Aquest mateix divendres, el món de la televisió quedava commocionat per la pèrdua de l'actriu, coneguda per la seva interpretació de Doctora Andrea a Hospital Central, a l'edat de 52 anys. Va ser la parella, interpretat per Jordi Rebellón -qui també va perdre la vida el setembre passat- . Va formar part del repartiment principal de la sèrie de Telecinco en tres temporades consecutives.La primera mort prematura, però, va ser la de l'actor. Aquesta va ser tot un misteri i es va produir uns mesos abans que finalitzés el rodatge de la sèrie, concretament el febrer de l'any 2011. L'actor, que estava rebent un tractament psicològic, va aparèixer mort en un edifici abandonat, després de fer un mes desaparegut., va aparèixer sense cap tret de violència.No és l'única desgràcia que ha colpejat el repartiment d'Hospital Central en els últims anys. L'actor i també cantantva morir aquest passat gener en un incendi al seu pis a Madrid. L'intèrpret, de només 56 anys, també va perdre la vida en un incident fortuït. Les morts prematures no només han colpejat el repartiment de la sèrie. La desgràcia en la maternitat també va ser molt dolguda per les actrius, que van perdre els nadons que esperaven.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor