Mor l'actriu Rosa Mariscal als 52 anys, coneguda per «Hospital Central»

Nova desgràcia en el món de la televisió espanyola. L'actriu, coneguda per la seva interpretació a Hospital Central, ha mort aquest divendres 22 d'abril a l'edat de 52 anys. La Unió d'Actors i Actrius ha anunciat la pèrdua de l'actriu madrilenya, qui va ser la parella, interpretat per Jordi Rebellón -qui també va perdre la vida el setembre passat- . Va formar part del repartiment principal de la sèrie de Telecinco en tres temporades consecutives.A més de participar en aquesta mítica sèrie espanyola, Mariscal va formar part de diverses produccions molt conegudes a nivell estatal. Des de, a. Les seves aptitiuds interpretatives no es van limitar a la televisió. El seu pas pel teatre li va permetre formar part del repartiment d'obres com LosTambé va participar en cinema, encara que amb un èxit molt menor que els altres dos aspectes interpretatius. Va formar part del film(1998), un dels darrers de Juan Antonio Bardem;(1999) de Gracia Querejeta o(2001), de Miguel Santesmases.

