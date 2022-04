L'idil·li entre la novel·la i el cinema no caducarà mai

The End of the Affair (pel·lícula)

de Netflix torna a posar de manifest que existeix un gènere audiovisual molt concret que atrau masses. Mal anomenat "cinema de tassetes" o "sèries per prendre el té", les obres d'època fa dècades que aglutinen seguidors de qualsevol edat, gènere, classe o condició. Diversos elements fan d'aquest gènere un dels més estimats pel públic, mantenint-se perenne a qualsevol embat i crítica amb connotacions masclistes. La majoria d'aquestes obres cinematogràfiques o produccions televisivesque van marcar un abans i un després en la literatura mundial.Fer una bona tria de totes aquestes obres no és fàcil, però les xifres no menteixen: plataformes, productores i Hollywood segueixen apostant per aquestes històries que, com assegura, editora de, "no deixarà mai de funcionar". Des de la seva editorial selecciona amb cura diverses obres per conformar dues col·leccions que no paren de créixer., una selecció de novel·les breus dels grans autors del segle XX, i el Club Victòria, la joia de la corona, que recull novel·les clàssiques angleses, fins ara inèdites o introbables en català. "La majoria de les millors pel·lícules de les últimes dècades són adaptacions de llibres. El món del cinema i la literatura escenifiquen una aliança d'èxit des de fa moltíssims anys", recorda Pujals.La col·laboradora delde RAC1 ens ajuda a triar adaptacions cinematogràfiques excel·lents que coexistien amb les obres literàries, conformant un gènere que segueix trencant motlles i posant de manifest que no, no existeix "només per a dones" o no és elitista ni classista.L'irlandès, apassionat de les adaptacions cinematogràfiques de novel·les, va dirigir aquesta obra basada en la novel·la de, que Viena ha adaptat molt recentment., que ens situa al Londres de finals de la Segona Guerra Mundial. "Recorre tots els estadis de l’amor, el desamor, la gelosia i la nostàlgia, amb l’inimitable estil de Graham Greene, elegant, subtil i salpebrat d’humor". Al film, amb Ralph Fiennes i Julianne Moore fent una parella exquisida, hi trobem la participació de Greene en el mateix guió. Insuperable.La immensa producció de la BBC que va arrasar a la cadena pública britànica durant els anys 80 és un clar exemple d'èxit transcendental en una adaptació televisiva. "Va ser revolucionària. La sèrie es va tornar a obsessionar, van començar a vestir-se com els protagonistes", revela Pujals., escrita el 1945, va passar sense pena ni glòria fins que va aparèixer la sèrie. Adaptada més tard, el 2008, en una pel·lícula, va fer esclatar el públic i la crítica a parts iguals.És impossible que Jane Austen no formés part d'aquesta llista. Pujals alça l'autora com una de les més importants d'aquest gènere, "que es manté plena de vida, sentit i actualitat". Ella mateixa reconeix les males lectures que ha fet la crítica i el públic a les obres de l'autora britànica, sense entendre les seves ironies, crítiques i reivindicacions, molt avançades per a l'època. L'editora reivindica els seus personatges femenins i la majoria de les seves adaptacions, algunes, fins i tot, sense que el públic sàpiga que són Jane Austen.(1995) és el clar exemple.(2005, Joe Wright), la minisèrie del mateix nom de 1995,(1995, Ang Lee) o(2020, Autumn de Wilde).Basada en l'obra de, el gran directorva adaptar el 1958 aquest conte pervers sobre l'adolescència i la venjança que l'autor francès va escriure abans d'assolir la majoria d'edat. Fugint del clàssic escenari britànic o del camp angles del gènere, aquesta obra, que també s'emmarca en aquesta secció, situa la història a la Riviera francesa.Fins a vuit adaptacions al llarg de les dècades s'han fet sobre l'obra de Charlotte Brontë. La més recent, del 2011, de-responsable d'obres mestres com Breaking Bad o True Detective- ens regala un repartiment de tres estrelles com, amb una mística i una escenografia que adapta amb excel·lència la novel·la de la britànica.. Altres adaptacions destacades són les minisèries de 2006 i 1983; i el film de 1996, amb William Hurt, Charlotte Gainsbourg i Anna Paquin.

