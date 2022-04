Plensa reivindica a l'IEC «l'art que regenera ferides enmig de la destrucció»

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Laper abraçar els que pateixen la tragèdia de la guerra iamb la seva capacitat per. Això és el que ha reivindicat l'artistaal rebre elde l'Plensa ha fet una breu intervenció però molt intensa en què ha expressat el seu dolor per "un conflicte entre germans", com ha definit laPlensa s'ha referit a "l'ombra de la mort" i a la força de l'art per "estimar i abraçar" els que estan patint aquesta tragèdia., Jaume Plensa ha esmentat el que és el seu gran escenari de creació, que no és altre que l', entès com el gran lloc de trobada i intercanvi. Ha explicat també com les seves obres estan tenyits de color blau, el blau del mar, i ha demanat a l'auditori que escolti amb ell el seu silenci.La presidenta de l'IEC,, ha subratllat la rellevància de l'obra de Plensa per una creació escultòrica que haaquest país més enllà de les seves fronteres. Ha definit la seva obra com un lloc, tot recordant l'evolució de peces abstractes a figures de colors que ill·uminen escenaris humans que traspuen emoció i introspecció.Cabré ha perfilat un Plensa que comunica experiència mental i espiritual, i que convida a conèixer el nostre, una necessitat en un món caracteritzat pel soroll. Les de Plensa -ha dit- són peces subtils i lleugeres que parlen d'allò que no es veu. I ha conclòs resumint l'art de l'escultor com una trobada entre la llengua com a pell i el silenci com a reflexió, una suma que ens inspira i millora com a éssers humans.El Prat de la Riba és el més destacat delsde l'IEC, un conjunt de guardons i borses d'estudi que acumula ja 92 anys. Els d'aquest any inclouen més de, que sumen més de 125.000 euros. L'acte s'ha fet a la sala Prat de la Riba de l'IEC i ha estat presidit per la presidenta del Parlament,Borràs ha lloat la llarga tradició dels premis, que simbolitza la trajectòria d'un Institut com a acadèmia de ciències i les humanitats que no és una casa tancada en ella mateixa sinó unaa la societat. Ha citatquan explicava que per fer un vers calia haver viscut molt i tenir records, però també d'oblidar-los quan calia i, sobretot, tenir vivències més enllà dels sentiments, haver vist moltes ciutats, veure volar els ocells, tenir records de moltes nits d'amor i haver atès a moribunds. Un cant a l'experiència i a saber recordar, com segur que ho faran els premiats.L'acte ha inclòs l'estrena d'un text dramatitzat inèdit deEl parc de les magnòlies, que ha estat presentat per l'historiador i crític teatral. Un homenatge a Rodoreda a ben pocs metres del jardí que porta el seu nom, a la seu de l'IEC -hereu de la propietat intel·lectual de l'obra de l'escriptora-, un racó poc conegut on s'hi troben plantes, arbres i flors esmentades en alguna de les obres de Rodoreda. El record a Rodoreda, l'obra de la qual va estar empeltada del record de la, ha entroncat plenament amb la invitació feta per Plensa a un art i una bellesa entesos com un estri contra la tragèdia.

