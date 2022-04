CONTAGIS 2.538.570 (+7.586) INGRESSATS 946 (-16) UCI 33 (-4) DEFUNCIONS 27.092 (+62) Rt 0,88 (-0,10) REBROT EPG 183 (-13)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.497.193 (+649) DOSI 2 5.934.369 (+3.326) Actualització: 22/04/2022

Lade la Covid-19 continuaa Catalunya i les zones Covid dels hospitals se segueixen buidant. De fet, aquest divendres Salut ha notificata planta (amb un total de 946) ia les, que actualment n'acumulen 33. Es tracta del rècord a la baixa de tota la pandèmia a les unitats de cures intensives.Els contagis, per la seva part, es mantenen a nivells estables, tot i que una mica alts. Els darrers tres dies s'han notificat 7.586 nous contagis. El total deper Covid-19 augmenta fins als, 62 més que en el balanç de dimarts passat.es manté per sota d'1 i baixa fins a, mentre elbaixa també fins alspunts. Lade la Covid aés ara de 99,44 contagis per cada cent mil habitants.La, però, està. En els darrers tres dies s'han administrat 649 primeres dosis i 3.326 segones dosis. El total de població vacunada amb pauta completa se situa actualment a 6.401.807.​​​​​​

