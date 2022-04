El PSC reclama a Aragonès «intel·ligència política» per no trencar ponts amb la Moncloa

El PSC reclama al president de la Generalitat,per no trencar els ponts amb el govern espanyol per l'escàndol d'espionatge del Catalangate. La portaveu socialista,, ha emplaçat Aragonès a conèixer primer les explicacions que dona la Moncloa amb la compareixença de la ministra de Defensa,, abans de "prendre decisions precipitades" que puguin posar en perill la legislatura. Els partits independentistes, però, ja han reclamat que també compareguin al Congrés el president, el ministre Fernando Grande-Marlaska, la directora del CNI i els directors generals de la Guàrdia Civil i seguretat nacional."Aquest govern, i és el que està fent amb Catalunya des de fa molts mesos", ha insistit Romero, que ha defensat les "reunions que calguin" perquè es restableixi la confiança entre els dos executius ha assegurat després que Aragonès emplacés aquest dijous Sánchez a no "eternitzar" una resposta contundent sobre el cas. La portaveu del PSC no ha aclarit si el PSOE hauria de sumar-se o no a laque han demanat els grups de la majoria de la investidura, inclòs Unides Podem, i ha demanat als socis de govern que prenguin les decisions de forma "solidària i responsable" amb la coalició amb el PSOE.Romero ha explicat que, en les darreres hores, el seu grup ha maldat per sumar-se a la declaració conjunta dels grups al Parlament per rebutjar el cas d'espionatge polític que afecta els líders independentistes. "Lamenten. Vam treballar moltes hores per sumar-nos en contra d'aquest espionatge il·legal i il·lícit que no respecta els drets fonamentals", ha assegurat. Ha atribuït aquesta exclusió aque no van ser atesos per la majoria independentista.. Suposem que no ens hi volien perquè això els serveix més per al seu relat", ha dit Romero. Dels cinc punts que conté la declaració, els socialistes demanaven esmenar-ne dos. El PSC argumenta que està en contra del cas d'espionatge però defensen que el govern d'Espanya "mai actua fora de l'estat de dret" i ha donat "prou crèdit" sobre aquest compromís. Romero ha admès que l'és "dura", però la interpreta com un "avís i suggeriment" en general als governs democràtics perquè no abusin d'instruments que vulneren drets de forma il·legítima.

