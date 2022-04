Dulceida tindrà la seva pròpia sèrie: tot el que se sap

. La creadora de contingut mostrarà el seu dia a dia en el nou projecte de Mediaset i Amazon Prime Video, que portarà el títol de Dulceida al desnudo. Per ara, encara no hi ha data d’estrena, però sí que se sap que la sèrie estarà disponible a Espanya, Itàlia, França i Llatinoamèrica.Dulceida al desnudo, que tindrà quatre episodis, mostrarà el dia a dia d'Aida Domènech, tant en la seva facetacom en la seva faceta. De fet, analitzarà quines han estat les claus del seu èxit i com ha fet servir les xarxes per a connectar amb el seu públic.La sèrie començarà en un moment delicat de la influencer: la separació amb Alba Paul. Segons ha detallat Amazon Primer Video, Dulceida al desnudo captarà la vida d’Alba Domenech "Qui vulgui conèixer la seva faceta més professional, també ho podrà fer, ja que la influencer mostrarà com gestiona les seves xarxes socials, com assisteix a sessions fotogràfiques i com es prepara per esdeveniments com laDulceida al desnudo també inclourà elsdels seus pares, el seu germà Àlex i de companys de professió com Laura Escanes, Madame de Rosa, Luc Loren i les influencers colombianes Calle i Poché, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor