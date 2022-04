Com s'ha adaptat l'independentisme a la clandestinitat per esquivar l'espionatge?

Canvis de dispositiu i grups de Signal

Cap al final del primer volum de les seves memòries explica què va desencadenar la sortida a l'exili. El 29 d'octubre del 2017, l'expresident es reuneix amba casa seva, a. Hi ha un amic, a qui no identifica, que en un moment determinat es pregunta: "On he deixat el mòbil?". "El mòbil i la cartera apareixen just al costat d'on estaven asseguts el president i els consellers repassant, un per un, els propers moviments. Tothom dona per fet que", assenyala el text. Puigdemont empal·lideix, es queda mut. Un dels mossos que fan d'escorta demana que analitzin el telèfon a la seu central d'Egara, però topa amb reticències: el 155 ja està activat. Però un contacte de l'agent li fa saber que, en referència al terminal. "És el codi en clau que precipita tota l'operació. Vol dir que han de marxar immediatament", retrata.L'episodi demostra fins a quin punt l'estat major de l'independentismeper monitorar els moviments de la cúpula del procés. L'esclat del Catalangate, que ha servit per acreditar a través d'una investigació internacional que els mòbils d'una seixantena de dirigents havien estat intervinguts a través de l'eina Pegasus -d'origen israelià i que només pot ser adquirida per estats o per serveis d'intel·ligència, com ara el-, ha acabat de confirmar tots els temors. Uns temors que, al llarg dels últims anys, han fet que l'independentisme hagi optat per tàctiques inspirades en laper aconseguir els seus objectius o, si més no, propiciar la comunicació necessària per preparar-los. Són maneres de funcionar que encara perviuen, com indiquen diversos dirigents de primera fila consultats perL'exemple més clar és que, en les reunions que van mantenir entre la primavera de l'any passat i el gener del 2022 els representants d', la, l'(ANC),i el, els telèfons mòbils s'havien de deixar "en una planta diferent d'on es feien les reunions". Així ho assenyala un coneixedor d'aquestes trobades, que remarca que aquesta és una dinàmica completament "instal·lada" en les rutines de les cúpules dels partits. Des que va arrencar el procés, de fet, i des que les formacions -en el cas de, especialment- van començar a tenir pistes que l'Estat maniobraria per frenar el pols independentista, els mòbils van començar a desaparèixer de les reunions. No era estrany, ja el 2013, que per tractar periodísticament aspectes com l'anomenadadel Ministeri de l'Interior l'exigència fos deixar el telèfoni fora del despatx.Un altre cas paradigmàtic: quan la plana major de l'independentisme va preparar l'aterratge del Tsunami Democràtic com a catalitzador de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem per l'1-O, bona part de les reunions no es van celebrar dins d'Espanya. Alguna d'elles, per exemple, va ser a Ginebra, on hi ha exiliada. També a la ciutat suïssa és on ERC va acabar de concretar el gir pragmàtic posterior a la tardor del 2017, aprofitant que és on resideix Rovira, secretària general del partit, des del març del 2018. Ginebra té a favor que Puigdemont hi pot viatjar, com va passar en les dates que es va deixar en mans del Tsunami la reacció a la condemna per sedició als líders del referèndum. Els responsables de l'organització -que mai van aparèixer públicament- es comunicaven amb els mitjans de comunicació a través de, un correu electrònic amb requisits de seguretat més elevats.Aquestes comunicacions es produïen sempre sota pseudònim, i els missatges que s'intercanviaven només estaven trenta segons disponibles. Cap episodi ha estat més presidit per la clandestinitat -en el sentit literal de la paraula- que. En les comunicacions telefòniques es parlava d'i deper referir-se a les urnes , que no van ser interceptades per les forces de seguretat de l'Estat. La xarxa va funcionar gràcies al fet que els implicats no es coneixien i que bona part de la base operativa d'emmagatzematge de les urnes es va traslladar a la. Cinc anys després del referèndum, l'independentisme s'hi va desplaçar per agrair la tasca dels implicats en l'èxit de la votació Un dirigent independentista, acostumat a participar en reunions de primer nivell, assegura que en els últims quatre anys ha canviatper evitar intercepcions. Als participants de l'estat major del procés, abans de la tardor del 2017, se'ls va instruir per mantenir mesures de seguretat amb els mòbils. Una de les aplicacions que es va posar de moda en aquell moment, i que continua funcionant a ple rendiment, és el. El grup de coordinació que té el presidentamb el seu equip és a través d'aquesta plataforma, a través de la qual també es coordina Puigdemont tant amb elcom els seus advocats. Fins i tot l'anomenat principal òrgan de coordinació entre ERC i Junts , funciona a Signal.La protecció de comunicació també va presidir les primeres hores de l'exili, quan els membres del Govern destituïts pel 155 després de la declaració d'independència, reunits a la Catalunya Nord, van obrir un compte de correu per deixar-hi les instruccions a la carpeta dels, teòricament inabastable a qualsevol intromissió. Tots en sabien la contrasenya, com relata l'exconsellera Clara Ponsatí a Tots i ningú . Quan descriu la cita en territori francès posterior a la proclamació de la República, una de les qüestions que cita és que els organitzadors de la sortida a l'exilii donar-los-en un de nou per poder-se comunicar."Aquestes mesures són per mantenir la discreció i, també, per evitar les", sosté un implicat en decisions dels últims anys. A banda de la seguretat telemàtica, també s'han extremat les mesures de protecció personal. En els dies àlgids del procés, per exemple, fins i tot el major dels Mossos,, es movia envoltat de membres del(GEI), la unitat d'elit del cos. Els agents que acompanyaven Trapero van detectar seguiments per part de cossos estatals, de la mateixa manera que també ho van fer els que protegien Puigdemont. El Catalangate ha posat de manifest que, a les mesures tradicionals -seguiments, recol·lecció d'informació-, l'Estat hi va afegir la vigilància telemàtica. L'independentisme, per adaptar-s'hi, va haver de desempolsar el

