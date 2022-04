Elena admet la pressió que han suportat els Mossos i reivindica que s'han posat les bases per al futur del cos

Compromís ferm contra "la xacra" de la violència masclista

Passar pàgina de la polèmica

El conseller d'Interior,, ha reivindicat la feina feta pelsi ha remarcat els reptes "enormes" que el cos té per davant. En el marc del, Elena ha admès la pressió que han suportat els Mossos els darrers mesos -les restriccions de la, però també la polèmica pelsdel cos, han posat cos al punt de mira- i ha assegurat que "s'han posat les bases per al futur del cos". En el seu discurs d'obertura de l'acte, Elena ha recordat que el projecte dels Mossos s'escriu "en primera persona del plural", fent seves les paraules del comissari en cap,, quan va ser nomenat, i li ha agraït a ell i a la nova prefectura que acceptessin situar-se al capdavant del cos.Elena ha ressaltat els reptes que té per davant el cos i ha posat d'exemple la lluita contra lacontra lao contra la. "Cal i tenim la vostra implicació i la voluntat política per desplegar mesures que garanteixin l'èxit d'aquesta tasca. Aquest és el meu compromís", ha dit Elena davant la plana major del cos. El Govern té "ambició" per als Mossos, lligada a l'ambició per al país i la gent, ha afegit. La jubilació anticipada o l'ampliació del topall de la plantilla, que permetrà arribar fins als 22.000 agents, són exemple clar d'això.El conseller ha volgut agrair al president de la Generalitat,que hagi prioritzat aquest punt en els acords amb l'Estat, i també la reivindicació constant dels sindicats. L'acord per incrementar la plantilla dels Mossos també era "condició necessària" per abordar el projecte Mossos 2030, objectiu clar del Departament d'Interior. De tota manera, Elena ha dit que en vol més. "Necessitem més: més recursos, més tecnologia, desplegament aeri, marítim i a les xarxes, més mitjans per als treballadors...", ha repassat Elena.Tot plegat encaminat a fer de la "l'ADN dels Mossos". "Volem una policia que s'assembli cada dia més a la societat a la qual serveix, per això la feminització del cos, la diversitat al cos, el pla d'igualtat, la reserva de places...", ha afegit el conseller. Elena ha reivindicat també el paper de la mediació, tant en les manifestacions com en els desnonaments, i ha deixat clar que, sinó que ho fa "una societat injusta".Elena ha assegurat que els Mossos és un "orgull per al país" gràcies als seus agents i ha reivindicat la prestació "eficaç" d'un servei públic, que és garantia de drets i llibertats dels ciutadans. En aquest sentit, ha reivindicat la investigació que va permetre dijous la detenció del presumpte violador d'una menor a, pilotada per la Comissaria General d'Investigació i la Unitat Central d'Abusos Sexuals. "No suportem ni ens conformem davant la xacra de la violència masclista. Seguirem combatent per terra, mar i aire els agressors i acompanyant les víctimes", ha dit Elena, que ha assegurat que el Govern i els Mossos estan compromesos en aquesta lluita.El conseller ha dit que els Mossos són unaque té el respecte dels ciutadans de Catalunya. "Els ciutadans us estimen i reconeix la vostra feina, ho percebem cada dia", ha assegurat Elena, que ha admès que la policia està "carregada de virtuts" i està sempre atenta a les reivindicacions de la ciutadania. "Per això sou una bona policia", ha dit Elena als agents assistents a l'acte. També ha aplaudit tots els mossos que han rebut distincions en el marc del dia de les Esquadres.L'acte ha estat presidit pel president Aragonès i ha comptat amb la presència de la plana major dels Mossos, la cúpula d'Interior, la cúpula del Poder Judicial a Catalunya i representants de tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat i de l'exèrcit. Entre el públic, amb la Guàrdia Civil, també hi havia el tinent coronel, que va pilotar la investigació sobre l'1-O. Els Mossos han celebrat que les noves convocatòries permetran arribar als 22.000 agents i avançar en el relleu generacional necessari al cos. També han tingut un record pels mossos que han perdut la vida en els darrers mesos després d'anys de servei i han remarcat també la duresa dels mesos de pandèmia, que ara es comença a deixar enrere.Els canvis a la cúpula dels Mossos de finals de l'any passat, que van comportar la destitució del majorvan provocar polèmica i acusacions de "purga". La nova direcció d'Interior, amb Joan Ignasi Elena al capdavant, va situar Josep Maria Estela com a nou comissari en cap, i el comissarii la intendentcom a nous membres de la prefectura. La renovació a la direcció dels Mossos ha comportat diverses compareixences parlamentàries tant d'Elena -va donar explicacions en comissió i també al ple- com d'Aragonès, que va qualificar d'"immorals" les acusacions que, amb els canvis, es volien frenar les investigacions de corrupció. Des d'aleshores, la polèmica ha anat perdent força i la nova cúpula dels Mossos, amb reptes com la ciberdelinqüència o la marihuana per davant, confia poder passar pàgina.

