Biden assegura que els EUA no enviaran soldats a Ucraïna «per provocar la Tercera Guerra Mundial»

El president dels Estats Units,, ha assegurat que no enviaran cap soldat a Ucraïna "per començar. En un nou to bel·ligerant cap al president de Rússia,, l'actual inquilí de la Casa Blanca ha titllat novament de "carnisser" el seu homòleg del Kremlin. "Vaig predir que tindríem greus problemes i que hi hauria una invasió a Ucraïna per part de Putin. No només ha envaït Ucraïna, ha fet molt més. És un carnisser., ha denunciat Biden.La postura del president nord-americà és clara. "La comunitat internacional ha d'estar unida davant l'ofensiva russa" i ha advertit que el que passa a Ucraïna "pot ser extrapolable a la resta del món" en un futur., es pot produir un problema real de seguretat a llarg termini". Biden ha tornat a defensar el paper de l'OTAN i ha carregat contra el seu antecessor a la Casa Blanca, Donald Trump, per la seva actitud cap a l'aliança atlàntica.No ha passat mai", ha recordat el president, per experiències anteriors dels EUA amb els conflictes europeus. Biden ha recordat que Putin "ha estat esperant i creient que l'OTAN tindria fractures i que no es farien sacrificis per ajudar i fer front al que està fent a l'est d'Europa". "No vull ser moralista, però és cert: és pecaminós", ha reiterat.

