Shakira torna a l'acció amb «Te felicito», una col·laboració amb Rauw Alejandro

torna a l'acció i aquest divendres publica un nou senzill. La cantant colombiana, però, no ho fa sola: "" compta amb la col·laboració de, la parella de Rosalia. Les dues estrelles de la música llatina amb residència a Catalunya canten plegats en una cque flirteja en algun passatge amb elLa proposta arriba acompanyada d'undirigit pel fotògraf i dissenyador català Jaume de la Iguana. Al vídeo hi apareixcreant en un taller el seu, que resulta ser Raw Alejandro, i en acabat els dos ballen en una robòtica coreografia. La colombiana felicita irònicament el seu amant, al qual culpa de ser unque ven "filosofia barata" i que, en el fons, no l'estima com ella voldria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor