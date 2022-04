El Govern prepara una nova rebaixa de les taxes universitàries per al curs vinent

La consellera de Recerca i Universitats,, ha anunciat que eluniversitàries de cara al curs vinent. "Estem acabant de definir el decret", ha dit en declaracions a La2 i Ràdio4, sense concretar més sobre el percentatge de la rebaixa. Ha afegit que s'ha aconseguit arribar a un pacte en el marc de la ILP (iniciativa legislativa popular) que reclama fixar per llei la rebaixa dels preus públics universitaris.La consellera ha recordat quei unde les universitats públiques en l'actual. D'altra banda, ha expressat la seva voluntat d'activar les beques salari. Sobre els falsos professors associats, ha explicat que s'està acabant d'elaborar un estudi per conèixer la magnitud del problema.En tot cas, ha declarat que lunes mínimes condicions per a tots aquells professors que siguin estructurals. També ha insistit en la necessitat d'eliminar la taxa de reposició i permetre a les universitats substituir totes les jubilacions o baixes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor