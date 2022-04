Rússia no assaltarà la metal·lúrgica de Mariúpol per evitar més baixes

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UuvjA2vlqo



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XNITVFNqdK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022

Altres notícies que et poden interessar

El Regne Unit ha assegurat aquest divendres que, per evitar més baixes i poder ampliar les tropes a les zones de l'est d'Ucraïna, sobretot al Donbass.Segons detallen en l'informe d'intel·ligència, el Ministeri de Defensa del Regne Unit assegura que "unper part de Rússia a la planta probablement causaria un nombre significatiu de baixes del bàndol rus,".Encara a, l'alcalde de la ciutat, Vadim Boichenko, ha denunciat a darrera hora d'aquest dijous l'existència d'unasituada a 20 quilòmetres de la ciutat on poden haver-hi enterrades entre 3.000 i 9.000 persones. "És 20 vegades més gran que la de Butxa", explica en un missatge el batlle de la ciutat, que assegura que "els cossos es col·loquen en diverses capes".Pel que fa a l', la viceprimera ministra ucraïnesa, Irina Vereschuk, ha assegurat que va "molt lenta" a Mariúpol. Segons detalla,. "No hi ha res a destacar, tot va molt lent". Tot i que durant el dijous "per primera vegada la gent va poder anar de Mariúpol a Zaporíjia", Vereschuk ha demanat disculpes perquè s'han hagut de tancar els corredors humanitaris, ja que els russos van bombardejar la zona del lloc de recollida dels civils.El president d'Ucraïna, Volodímirhaquehagide les Nacions Unides d'establir una, el pròxim diumenge 24 d'abril i durant quatre dies. "Això demostra molt bé com els dirigents d'aquest estat tracten realment la fe cristiana, una de les festes més alegres i importants", ha assegurat el líder ucraïnès.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor