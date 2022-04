El «Washington Post» qualifica el «Catalangate» de violació «flagrant» de llibertats civils

El Washington Post considera unael cas del, on almenys 65 polítics i activistes independentistes van ser espiats pel programa informàtic Pegasus.En l'editorial d'aquest divendres, el mitjà nord-americà defensa que aquest software hauria de ser utilitzat "de forma responsable" pels estats i. "Cal condemnar-ho", insisteix el diari. En el mateix escrit, el Washington Post insta als països democràtics a "no rendir-se a un futur de vigilància il·limitada" i els insta a lluitar "per un futur millor".L'editorial, a més, assenyala que programes com Pegasus poden acabar sentEn aquest sentit, recorda com el software va comprometre un dispositiu connectat a l'oficina del primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson.Per altra banda, el Washington Postals països que s'encarreguen de desenvolupar tecnologies d'espionatge quea altres estats amb amplis registres d'abús de poder o que no compten amb polítiques de protecció dels drets humans. ", amb limitacions per prevenir abusos, especialment domèstics", conclou l'editorial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor