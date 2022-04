Cas Madeleine McCann: inculpat formalment un home per la desaparició de la menor el 2007

Un ciutadà alemany ha estat imputat de manera formal per les autoritats alemanyes -i a petició de la fiscalia de Portugal- per la desaparició i el segrest de la menor britànica Madeleine McCann el 2007. L'home és Christian Brueckner, principal sospitós de la investigació sobre el cas de desaparició i segrest a la ciutat portuguesa d'Algarve. En un comunicat publicat a la seva pàgina web, la Fiscalia de Faro ha imputat Brueckner gràcies a una petició de cooperació judicial internacional. Sunday Mirror El fiscal del cas, Christian Wolters, en declaracions al rotatiu , ja va assegurar el 2021 que tenia "proves concretes" que incriminaven un home, que ha estat imputat avui: Christian Brueckner. Es tracta d'un conegut pedòfil i violador alemany, empresonat per la violació d'una dona a la ciutat portuguesa de Praia da Luz, localització concreta on va desaparèixer, precisament, Madeleine.Madelaine McCann només tenia 3 anys quan va desaparèixer del seu llit en un apartament de vacances d'un complex turístic a Praia da Luz, l'Algarve (Portugal). No seria fins anys més tard quan les autoritats alemanyes assegurarien posseir fonaments que la petita havia estat assassinada i que Christian era el culpable. Tot i això, la falta de proves van impedir processar el sospitós, fins ara.

