Quan s'obre la venda de les entrades dels concerts de Rosalia a Barcelona?

Rosalia va anunciar dilluns una nova gira mundial per presentarI, com no, farà parada a casa. "Motomami World Tour" passarà per la capital catalana el cap de setmana del 23 i 24 de juliol, amb dos concerts alDesprés de l'èxit aconseguit en l'anterior gira, amb llargues cues virtuals a les plataformes de venda d'entrades i esgotar-les en un tres i no res, els tiquets per veure-la actuar al Sant Jordi surten a la venda aquest divendres.A les deu del matí.

