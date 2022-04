Investiguen l'agressió de policies locals de Mataró a un detingut

‼️Presumpte abús policial‼️



Ens arriba aquest vídeo de la detenció a un ciutadà on es pot veure com abusen del detingut.



El subjecte només va recriminar els agents que estiguessin denunciant els vehicles i que s'apliquessin més als delinqüents. pic.twitter.com/im2wLdQHgP — Patrulla Vecinal Mataró (@patrullamataro) April 21, 2022

L'Ajuntament deinvestiga una presumpta agressió a un detingut que haurien comès agents de laen una actuació el 2 d'abril. El regidor de Seguretat Pública i Recursos Humans de l'Ajuntament,, ha instat a incoar un expedient informatiu per determinar els agents actuants, les circumstàncies dels fets, saber si hi ha denúncies o diligències al respecte i, "si s'escau, delimitar possibles responsabilitats".Tot plegat després que s'hagi difós a les xarxes socials un vídeo de la suposada intervenció en què es veuen tres agentsun individu, que no apareix a la imatge. En un moment de la gravació sembla que un dels tres agents propina tresa la persona immobilitzada.

