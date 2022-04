Aquest és el millor pa de Sant Jordi de Catalunya

, de la, ha guanyat la 5a edició del concurs del2022. El guardó s'ha atorgat en un acte celebrat a l’estació del Nord de Barcelona. Un pa que s’inspira en els colors de la senyera i que ha estat elaborat amb la farina Mestral a partir del blat de Coperal, a Santa Coloma de Queralt, transformat a la Farinera Poquet d’Ascó, també amb sobrassada de Mallorca, formatge emmental i nous.El concurs comptava amb dues modalitats, la dedicada als professionals i la d’alumnes de les escoles de forners i pastisseria i en l’apartat professional hi havia com a novetat el lliurament del premi, creador del pa de Sant Jordi l’any 1988, que també ha recaigut a Pau Carranza com a guanyador del concurs.Unahan participat en aquesta edició, amb un jurat format per professors de les escoles més importants del territori català, que ha valorat l’aspecte exterior, el dibuix de les barres, el sabor, la qualitat dels ingredients o la textura, entre altres aspectes.El segon lloc d’aquest concurs que organitza l’obra socialde la Plataforma, amb el suport del Gremi de Flaquers de Barcelona, ha estat enguany per a David Hernández, de, i en tercer per a Emili Feliu, del, de Barcelona.

