El nou tatuatge de Rosalía amb què la seva mare al·lucina

Tiene este tatuaje en la parte superior de su pierna izquierda, que a la vez lo comparte con su hermana, quién también lo tiene en la pierna izquierda.

No sé distingue demasiado que es, pero, ¿Tendrá un significado importante para ellas? ¿Cuál será?

(3ra foto = @daikyri_ ) pic.twitter.com/2uKiOBsgBa — ROSALÍA NEWS (@RosaliaUpdate) January 9, 2019

ho ha tornat a fer. S'ha fet un noui ens ha ensenyat l'abans, el durant i el després, al compte que fins fa uns mesos erai ara en canvi coneix pràcticament tothom: @holamotomami . El fet és que l'artista deha tornat a passar pel tatuador i ja porta, que se sàpiga, quatre tatuages a la seva pell.La part del cos escollida per Rosalía ha estat. I s'ha tatuat, com no podia ser d'altra manera, el nom de la seva nova gira -que passarà per Barcelona - i últim disc: Motomami. La publicació, en la qual Rosalía demana "perdó" a la seva mare, ja acumula més dea Instagram. I sospitem que no és només pel tatuatge, a què una fan li ha respòs: "Chica qué hacesssss", fent referència al començament de la cançóde l'artista catalana, també del nou àlbum.La millor reacció ha estat la de la seva mare, que ha penjat Rosalía a la mateixa publicació. Ha bastat amb una simple captura de la pantalla del seu telèfon mòbil on es veia el missatge que li enviava la seva progenitora,: 🙄. Una cara amb els ulls cap a munt. Cap paraula, només unque ho diu tot.Tobella hi deu estar acostumada, ja que la seva filla porta almenys: un fermall de lliga a la cuixa, una mandala al peu, un altre a la cuixa, de forma rodona i color blau -que no està clar què representa, més enllà que el té amb la seva germana- i el d'ara, sobre el qual una altra fan li ha comentat: "això ha de fer mal" i ella li ha dit "no saps quant".Per cert, una última curiositat: la de Sant Esteve Sesrovires té el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor