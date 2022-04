Aquest és el pitjor disc d'Els Pets, segons Lluís Gavaldà

El nou disc d'porta per títol un any:. És l'any que van néixer els tres músics del grup de Constantí,, i resumeix l'esperit de l'àlbum, que es publicarà el: cançons fetes des del present després de tota una vida tocant plegats.Aquest dijous, en una entrevista a El Món a RAC1, Lluís Gavaldà ha explicat que, després de 36 anys de publicacions, encara no sap veure si un disc està bé o no. "Quan acabes de fer un discnecessites els inputs de gent molt determinada que t’estima prou per no ferir-te però també per no dir-te cap mentida”, ha dit.Amb el temps, però, Gavaldà sí que té prou perspectiva per valorar amb precisió la seva feina. I això l'ha portat a argumentar quina és la seva pitjor obra: "és el pitjor disc perquè el vam fer amb cançons que no estaven prou acabades". "", aclareix. És l'únic disc en què no hi ha cap cançó del Joan i és un disc en què sobren moltes cançons”.

