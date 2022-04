Un hombre desnudo escapando de la Guardia Civil en el aeropuerto



📹 El Prat, Barcelona pic.twitter.com/4vpfGK9qvc — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 20, 2022

Imatge insòlita a l'. Un home despullat ha estat gravat corrent pels passadissos mentre és perseguit per agents de la. Precisament els policies van aconseguir aturar-lo després d'uns minuts intentant-lo atrapar.Segons testimonis dels fets, l'home va aparèixer vestit en el moment delsprevis a l'accés a l'aeroport, però un cop els va superar es va començar ai a córrer pels passadissos d'espera del vol de l'aeroport de la capital catalana.En les imatges, que ha publicat "SocialDrive", una xarxa social dedicada a personal aeroportuari, es pot veure com els agents de la Guàrdia Civil persegueixen l'home, que finalment va ser detingut per

