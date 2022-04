L'Ajuntament de Barcelona demana als veïns reduir les escombraries durant la vaga de neteja

L'Ajuntament de Barcelona demana que es facin "tots els esforços possibles" perconvocada pels treballadors del servei de neteja i escombraries de la ciutat entre el 24 i el 29 d'abril a la nit.En una atenció als mitjans aquest dijous, la tinenta d'alcaldia d'Ecologias'ha mostrat confiada que "hi ha temps per a l'acord" i ha defensat que és necessari per ciutadania, treballadors i empreses. En cas que no hi hagi una entesa per evitar la vaga, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, ja ha avançat que l'Ajuntament demanarà a la ciutadania que treguiPer ara, el consistori ja ha traslladat una proposta dea la Generalitat, que ha d'escoltar a totes les parts abans de decretar-los i hauria de fixar-los en les properes hores. Badia espera que es tinguin en compte especialment equipaments com mercats, escoles o hospitals.

