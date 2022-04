Núria Marín repesca Enric Hernàndez com a assessor de comunicació local de la Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona,, del PSC, repesca l'exdirector d'El Periódico de Catalunya,, com a assessor després que quedésde la Xarxa Audiovisual Local (XAL). En concret, ara tindrà una funció a l'àrea de Presidència com a "".El nomenament d'Hernàndez, queha pogut confirmar en fonts oficials de la Diputació, arriba després del nomenament frustrat del periodista com a conseller delegat de la XAL, que agrupa les ràdios i televisions locals de tot Catalunya i que està controlada per l'ens local barceloní. El que aquests dies està sotmès a noves tensions per la pressió de sectors de la formació independentista per trencar-lo arran del CatalanGate, estableix que els socialistes proposen el conseller delegat de la XAL i els juntaires el gerent.Els socialistes van proposar a Hernàndez i el grup de Junts ho va acceptar i així es va comunicar a la direcció del partit. La publicació per part d'aquest diari de l'imminent nomenament d'Hernàndez va provocar moviments a Junts que van acabar amb un, considerat una "bèstia negra" per alguns sectors de l'independentisme. Això es va accentuar arran de les informacions del 17-A que va publicar el diari que dirigia.Així les coses, a finals de març Junts va trencar l'acord amb el PSC per nomenar Hernàndez i uns i altres van votar Marc Melillas , un professional de la casa.amb un nomenament com a assessor -la Diputació en té 124- amb data de 19 d'abril. Per tant, tres setmanes després del seu nomenament frustrat a la XAL, que haurien hagut d'aprovar el consell d'administració de la Xarxa i el ple de la Diputació,. Per la seva feina d'assessor "per a la comunicació local" Hernández rebrà 57.637 euros entre el 19 d'abril i el 31 de desembre i se li dona una categoria N2, que té unasi completés un any de feina.El nomenament Hernàndez, queentre 2019 i 2021, implica el cessament de Felip González, excap de files del PSC a Manresa i que era "assessor tècnic" amb un nivell retributiu N5, més baix del que tindrà el periodista.

