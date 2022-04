Dimiteix l'alcalde de Bellver de Cerdanya per la polèmica construcció de la masia del fill

L'alcalde de, ha presentat la seva dimissió, tal com ha comunicat en una carta enviada als veïns del poble. Porta renuncia al càrrec per la polèmica per la construcció d'una masia per part d'un dels seus fills, regidor de, i que també abandona el càrrec. L'encara batlle, de la formació, ha estat al capdavant de l'alcaldia de Bellver de Cerdanya durant els darrers 15 anys i aviat complirà els 65 anys. Ha dit que "" i deixar pas a nous lideratges.L'entitat ecologistaqüestiona l'edificació que s'ha construït sobre d'una altra en runes en un terreny rústic. L'entitat va presentar al·legació al consistori per demanar la paralització de la modificació del catàleg de masies i cases rurals en, on es vol incloure aquesta construcció. Porta ha reconegut que no li agrada la "tensió" que ha generat la polèmica i el fet de veure cartells enganxats i veure cartells i rebre insults "molt desagradables".Des de SOS Pirineus sostenen que la construcció s'ha fet a sobre d'unad'eines que formava part d'unes mines de manganès. L'alcalde, però, afirma que aquesta estava situada en un altre lloc de la finca i que el punt on s'han dut a terme les obres correspon a una antiga casa. De fet, compten amb dues declaracions jurades que així ho corroboren i una menció al(BOP) dede l'any 39. Mentrestant, l'entitat explica que en diversos mapes antics només s'hi assenyalen les mines i que en aquesta finca no hi hauria cap marca d'un habitatge.Pel que fa a la modificació del catàleg de masies, va ser aprovat inicialment per unanimitat de tots els grups en el ple el juliol de 2020. Posteriorment, va passar a exposició pública, tot i que des del Departament de lai dees va instar a finals de març d'enguany a prorrogar-lo cinc dies perquè, per error, s'havia computat el mes d'agost quan aquest període es considera inhàbil. Dins d'aquest nou termini ha estat quan SOS Pirineus ha presentat una al·legació i, posteriorment, també ha emès una queixa alDes de l'entitat assenyalen que en l'acta de lade l'Alt Pirineu de finals de 2020 s'indica que la situació sobre la construcció està "sobre la taula". També han posat de manifest que, en aquell mateix període, efectius delsvan iniciar un expedient de disciplina urbanística en relació amb aquestes obres. Una de les demandes que fan des de SOS Pirineus al Síndic, a banda que investigui el cas, és poder accedir a aquest informe dels agents rurals.Mentre, Porta havia defensat que l'edificació es fa servir actualment com a cobert agrícola i que, amb aquesta finalitat, el maig de 2021 es va atorgar una llicència d'obres per construir-hi una part annexa. També ha dit que el mes de febrer passat es va aprovar provisionalment la modificació del catàleg, amb informes sectorials favorables corresponents, i que aquest expedient s'ha tramès a lade l'Alt Pirineu per a la seva aprovació definitiva.

