GUIA | Tot el que es pot fer per Sant Jordi a Barcelona

El primersense restriccions i amb l'esperança de tornar a gaudir d'una de les diades més estimades per la societat catalana són els principals ingredients que copsarà la celebració de dissabteLa capital catalana viurà, probablement a estones sota l'aigua, una diada de Sant Jordi plena d'activitats, parades de llibres, roses, concerts i molta estima. L'element més especial d'aquest 2022, a part de la retirada de les mascaretes,La diada se celebrarà a l'eix, 140.000 metres quadrats dedicats exclusivament a laen un Sant Jordi que vol ser "" després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19. L'eix vertical del Passeig de Gràcia estarà destinat exclusivament als llibreters i floristes professionals, mentre que la Rambla Catalunya s'ocuparà per les associacions i entitats. En total, dins d'aquesta zona perimetrada hi haurà 200 de les 300 parades que enguany es disposaran a Barcelona (un rècord, que supera de llarg les 240 que hi va haver el 2019).Més enllà d'aquesta zona,(com ja ve passant els últims anys): A Ciutat Vella,torna a ser protagonista en detriment de la Rambla (enguany ocupada per entitats de Ciutat Vella i només al tram de Canaletes hi haurà parades d'algunes llibreries de la zona), com també el. Enllaçant amb aquesta via,n aglutinarà tota l'oferta de llibre il·lustrat, còmic i literatura infantil i juvenil, en convivència amb parades i activitats de les entitats del barri.A la resta de la ciutat, els punts neuràlgics seran a. En total, gairebé 300 parades, de les quals 170 amb signatures d'autors i 103 parades dels establiments (en aquest sentit, llibreries i floristes trauran parada davant del seu local també el dia 22, si ho volen). El Sant Jordi d'enguany tindrà unaal carrer. Ellespodranper iniciar les vendes, tot i que el trànsit de vehicles no es tallarà fins a l'endemà i a les zones esmentades.

Lectors i autors es retroben en la signatura de llibres

Concerts: escenari Estrella Damm

Una de les tradicions més estimades pels lectors durant la diada de Sant Jordi és la signatura de llibres per part dels autors: centenars d'escriptors i escriptores aterren a Barcelona per trobar-se amb els seus fans i compartir moments entre ells. Les editorials, en col·laboració amb l'organització de la superilla, ha organitzat una distribució per diverses zones, parades i establiments on els autors signaran llibres. La llista és immensa, però us assenyalem els més reconeguts.David Trueba (12h-13h); Oriol Mitjà (16h-17h); Santiago Niño Becerra (16h-17h); Fernando Aramburu (17h-18h); Jordi Amat (17h-18h); Toni Cruanyes (18h-19h); Javier Cercas (18h-19h); Manuela Carmena (18h-19h), entre d'altresEmpar Moliner (12h-13h); Rafel Nadal (13h-14h); Màrius Serra i Oriol Comas (16h-17h); Javier Pérez Andújar (17h-18h); Eva Baltasar (18h-19h); Pedro Vallín (19h-20h); Pablo Iglesias (19h-20h), entre d'altres.Rodrigo Cortés (13h-14h); Santi Balmes (16h-17h); Jair Dominguez (17h-18h); Oscar Tusquets (17h-18h); Pol Gusch (18h-19h); Natza Farré (18h-19h); Jordi Borràs (19h-20h); Manel Alías (19h-20h), entre d'altres.Andreu Buenafuente (10h-11h); Ángel Martín (11h-12h); Risto Mejide (13h-14h); Pilar Eyre (16h-17h); Sebastià Alzamora (19h-20h), entre d'altes.Jon Sistiaga (10h-11h); Karlos Arguiñano (11h-12h); Rigoberta Bandini (11h-12h); Agnès Marquès (18h-19h); Elisabet Benavent (18h-19h); Elvira Sastre (19h-20h); Vicente Vallés (19h-20h), Alfred Bosch (19h-20h); Jenn Díaz (20h-21h), entre d'altres.També hi haurà escriptors en aquests escenaris: Passeig de Sant Joan, a l'Abacus (Passeig de Gràcia, Plaça Universitat, l'Illa Diagonal i Passeig de Sant Joan), a l'FNAC (Passeig de Gràcia, Triangle, l'Illa Diagonal, Les Arenes, Splau i Glòries), a l'Antiga Fàbrica Damm i a la majoria de les principals llibreries de Barcelona.Sant Jordi no amaga la festa i la música que suposa una diada nacional com aquesta. Diversos concerts es repartiran a Catalunya, però el més destacat a Barcelona, com els darrers anys, és el que organitza. El cap de setmana sencer es podrà gaudir de diversos grups a l'Antiga Fàbrica Damm:... I encara en queden per confirmar.

