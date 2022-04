Junts proposa de candidat a l'alcaldia d'Argentona l'exalcalde de la CUP expulsat per abusos

La direcció dealha ofert a l'exalcalde de la CUP a, que sigui el seudel municipi de cara a les eleccions de 2023 si així ho avala l'assemblea local del partit, segons ha publicat l'agència EFE i han recollit diversos mitjans. Calvo va dimitir fa dos anys per un escàndol d'abusos sexuals que ell mateix va reconèixer, i va ser expulsat de la CUP. Ara, a les portes de les eleccions, Junts repesca aquesta figura, apartat de la vida pública des que els fets van transcendir.Calvo va ser alcalde ambentre 2015 i 2020 i va dimitir arran d'un cas d'abús sexual a una amiga de la seva parella. Va reconèixer els fets i va demanar disculpes. La CUP el va expulsar com a militant perquè inicialment es negava a assumir les responsabilitats. En clau de procés, va ser citat a declarar l'any 2018 davant la Fiscalia per haver facilitat la votació al referèndum, però es va negar a comparèixer. Si l'assemblea local avala la proposta, Calvo podria compartir llista amb qui va ser alcaldable de Junts l'any 2019,Junts afronta les eleccions municipals de 2023 com unaper consolidar la presència al territori i aspira a revalidar alcaldies rellevants del Maresme com Arenys de Mar o Sant Pol. Presentarà llistes en 30 localitats de la comarca i en alguns municipis està pendent d'assolir acord amb el PDECat per concórrer conjuntament a les eleccions, així com amb d'altres partits locals.

