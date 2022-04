ERC, PSC i comuns eviten que Rufián comparegui al Parlament per criticar els contactes russos de Junts

no ha aconseguit els suports mínims per fer quecomparegui a la) per explicar les seves declaracions crítiques amb elsde l'entorn de, elhan rebutjat la petició de la formació de l'expresident mentre que la CUP, Ciutadans i Vox s'han abstingut. Només els diputats de Junts hi han votat a favor. El líder dels republicans al Congrés, que va qualificar els dirigents sobiranistes que van mantenir entrevistes amb personatges propers al Kremlin com a aprenents de "James Bond" , es va disculpar per la "contundència" de les seves paraules , però no va evitar una crisi entre els dos socis del Govern.La votació compartida dels republicans, els socialistes i els comuns per frenar les explicacions de Rufián al Parlament ha molestat el grup de Junts. El malestar l'ha expressat, portaveu parlamentària, en un tuit, en el qual ha afirmat que el "tripartit de Madrid" ha "salvat" i "protegir Rufián El que sí que han validat els grups parlamentaris és lade Puigdemont a la CAI, tal com havia sol·licitat Junts. En aquesta votació, la formació de l'expresident ha comptat amb l'aval de totes les forces, amb l'excepció del vot contrari de Vox i l'abstenció de Ciutadans. Bel·ligerant com sempre amb Puigdemont, el líder dels taronges,, ha demanat que la seva presència al Parlament fos de manera presencial mentre el diputat(PSC) li ha recordat a Carrizosa que les intervencions també poden ser telemàtiques.En una sessió anterior, la comissió parlamentària va aprovar la compareixença del cap de l'oficina de Puigdemont,, perquè informi sobre els suposats contactes amb Rússia. També es va validar la sol·licitud de compareixença registrada per Junts de l'advocat, perquè informés "sobre la defensa i els intents de destruir l'entorn" de Waterloo.

