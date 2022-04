L'actor Ezra Miller, detingut després d'haver agredit una dona

torna a ser notícia per un incident violent, ara amb una agressió física a una dona. L'actor va ser detingut la matinada de dimarts per haver agredit una dona amb una cadira en una residència privada de Hawaii. Els fets van tenir lloc la matinada del passat dimarts.Segons han explicat diversos mitjans, l’actor protagonista de diverses cintes molt conegudes, coms, "es va posar furiós" quan li van demanar que abandonés la casa d'un conegut, va començar a cridar i va tirar una cadira a una dona de 26 anys fent-li un tall al front. La investigació policial encara segueix el seu curs per aclarir que va passar exactament.Després de l'incident, Ezra Miler va ser detingut per la policia i posat en llibertat hores més tard. Fa unes setmanes,El passat 28 de març els agents de South Fil, a Hawaii, el van detenir per desordre públic i assetjament. Diverses produccions, incloses pel·lícules molt esperades per la indústria,per aclarir la participació de Miller en tots aquests incidents.

