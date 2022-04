Primer cas de salmonel·la relacionada amb els ous Kinder a l'Estat

Les autoritats sanitàries investiguen dos casos més que podrien ser, probablement, infeccions per salmonel·la. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) ha informat que Espanya ja ha detectat la primera infecció per aquesta bacteria arran de la ingesta del dolç, on també han detectat diversos casos. L'ECDC ha emès un comunicat on informa que ara per ara s'han detectat fins a 85 infeccions a tot el territori europeu.El Regne Unit és el territori amb més casos: fins a 73 han detectat les autoritats britàniques,En territori europeu, Alemanya ha detectat 11 casos, a França n'han detectat 37 i a Irlanda, 15. Des del centre europeu han alarmat les autoritats sanitàries dels països membres per la "per aquest brot.Des de l'ECDC destaquen diversos símptomes greus que calen tenir en compte a l'hora de detectar una infecció per salmonel·la, com la diarrea amb sang. per precaució, després que al nord d'Europa hagin provocat alguns casos de salmonel·la. Els productes afectats han estat fabricats a Bèlgica, segons ha informat la companyia en un comunicat.La multinacional va precisar que la resta dels ous Kinder Sorpresa de qualsevol format, el Kinder Gran Sorpresa, així com tota la resta de productes Kinder no estan afectats per la retirada.del mercat espanyol alguns lots dels productes abans esmentats per precaució, malgrat que no s'han detectat presència de salmonel·la en les anàlisis realitzades a cap producte Kinder.

