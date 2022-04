Borràs contradiu Sànchez: «No penso que hi hagi falta de lleialtat de grup ni excés de vanitat a Junts»

La presidenta deli membre de l'executiva de Junts,, ha discrepat de les paraules que va fer servir el secretari general del partit, Jordi Sànchez, poques hores després d'anunciar que no repetiria en el càrrec . "No penso que hi hagi falta de lleialtat de grup ni excés de vanitat al partit", ha dit en referència a les paraules utilitzades per Sànchez. En una entrevista a RTVE, Borràs ha considerat una "riquesa" que hi hagi molta gent diferent dins de Junts . Preguntada per si es presentarà per substituir Sànchez a la secretaria general, Borràs s'ha limitat a dir quedel que l'empenyi a fer la militància. I ha afegit que des del moment que hi és, hi és "a totes".Tot i no aclarir directament si es presentarà per liderar Junts en el pròxim congrés del partit que renovarà els càrrecs, Borràs ha dit que sempre està a disposició de la formació i ha afegit quei que ella mai ha defugit dels reptes perquè els veu com una "oportunitat". Borràs diu que té una "magnífica relació" amb que també sona com a possible candidat per substituir Sànchez . "Tothom vol veure pugnes a tot arreu", ha conclòs.

