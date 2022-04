Sánchez arriba a Kíiv per reunir-se amb Zelenski

Just arrived to Kyiv.



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez,, on es reunirà aquest dijous amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski.i amb el Kremlin afirmant aquest matí que les seves forces militars han pres el control de Mariúpol, una informació que les autoritats ucraïneses encara no han ratificat.Sánchez és un més dels líders europeus que s'han traslladat fins a Ucraïna per reunir-se amb Zelenski i mostrar-li el seu suport. El president espanyol viatja juntament amb la primera ministra de Dinamarca,, i han arribat a la capital ucraïnesa l'endemà que es presentés Charles Michel, president de la Comissió Europea. Cap al migdia, després de la trobada,En una piulada a Twitter en què informa de la seva arribada a la capital ucraïnesa, Sánchez ha afirmat queLa portaveu del Govern Isabel Rodríguez, ha assenyalat aquest dijous, que la visita s'ha produït quan ha estat possible i quan les condicions de seguretat ho aconsellaven.sense entrar a més detalls. Sánchez i Frederiksen es converteixen així en els últims líders europeus a visitar Zelenski a Kíev des de l'inici del conflicte el 24 de febrer passat. L'últim a fer-ho ha estat el president del Consell Europeu, Charles Michel, aquest dimecres.Els primers líders polítics a desplaçar-se personalment a Kíev van ser els dirigents de Polònia,; d'Eslovènia,; i de República Txeca,. Per part de les institucions de la UE, abans que Michel, van viatjar primer la presidenta del Parlament Europeu,, i després la de la Comissió Europea,, i l'Alt Representant de Política Exterior dels Vint-i-set, Josep Borrell, que van presentar-se junts a la capital ucraïnesa.​​​​​

