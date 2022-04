Caos a Rodalies: restablerta la circulació de trens entre Mataró i Barcelona

, en plena situació de pluja a bona part del país, comença a redreçar-se. Adif afirma que els seus tècnics han aconseguit restablir la circulació dels trens deque des de primera hora han estat tallades per una avaria elèctrica.La incidència ha començat cap a les 5:30 hores amb alteracions en la circulació de trens i a les 6:15 del matí s'ha hagut de tallar la circulació per tal que els tècnics poguessin reparar l'avaria.Renfe no ha disposat de moment cap transport alternatiu i recomana l'als viatgers de les línies afectades. La incidència ha provocat aglomeracions a les estacions del Maresme i el retard de milers de persones. Les queixes pel sistema de Rodalies s'han aglutinat des de primera hora i els usuaris han tornat a pronunciar-se amb una onada de crítiques contra el servei ferroviari.

