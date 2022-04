​Nou reconeixement per a Fibracat TV

, el canal de TDT en català impulsat per l’operadora de telecomunicacions Fibracat, rebrà, aquest divendres 22 d’abril, el Premi Creu Casas de l’, en el marc dels Premis Sant Jordi 2022 Eles va crear fa cinc anys per promoure les dones que conreen la ciència i té dues modalitats: la primera s’atorga a una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.), i la segona es concedeix a unque hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats. Aquesta segona modalitat s’ha concedit a Fibracat TV, amb una menció honorífica a Between Women Network i a Viquidones UPF.L’objectiu de Fibracat TV, tal com diu el seu manifest fundacional, és contribuir a la igualtat real i efectiva i crear referents de dones en tots els àmbits (també l’empresarial, el tecnològic o el científic). Amb formats innovadors, que tenen semblances amb els continguts que consumim a xarxes, el canal combat la falta de referents femenins, que és, precisament, una de les principals causes que fan que les dones siguin minoria en sectors estratègics. Fibracat TV la dirigeix la periodistamentre que, cofundadora de l'operadora de telecomunicacions, n'és la presidenta.Els Premis Sant Jordi tenen una llarga tradició històrica i contribueixen a assolir la finalitat de l’IEC de promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor